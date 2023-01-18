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Böyle insanlık olur mu? Kovaladığı köpeği tüfekle öldürdü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sokak köpeği, pompalı tüfekli O.A. tarafından kovalandıktan sonra vurulup öldürüldü. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 17:46
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Bursa’da kovaladığı köpeği tüfekle öldürdü. Böyle insanlık olur mu?

Böyle insanlık olur mu? Kovaladığı köpeği tüfekle öldürdü
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Olay, 13 Ocak’ta kırsal Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. O.A., sokakta dolaşan köpeği, henüz bilinmeyen nedenle elindeki pompalı tüfekle kovalamaya başladı.

Kaçan köpek, başka sokağa girerken, O.A. tarafından hedef alınarak tüfekle vuruldu. Köpek, yaralı halde de kaçarken, O.A. ise elindeki tüfeği omuzuna koyarak uzaklaştı.

Bu anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Köpeğin öldüğü belirlenirken, jandarma da şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

(Kaynak: DHA)

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