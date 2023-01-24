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Muhtarlık seçiminde kan aktı. Mahalle ayaklandı

Bursa’da yeni oluşturulan merkez Yıldırım ilçesi Çelebi Mehmet Mahallesi'nde muhtarlık seçimi öncesi husumetli olduğu muhtar adayını kahvede gören şahıs, pompalı tüfekle ateş açtı. Muhtar adayı ile vatandaş yaralandı. Öfkeli kalabalığı jandarma yatıştırdı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 09:03
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Bursa'da muhtarlık seçiminde kan aktı. Mahalle ayaklandı

Muhtarlık seçiminde kan aktı. Mahalle ayaklandı
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İHA'nın haberine göre, Merkez Yıldırım ilçesinde Vakıf Mahallesi'nden ayrılan bir semte Çelebi Mehmet Mahallesi adı verildi. Burada muhtarlık seçimi için süreç başladı.

Dün gece ise Çelebi Mehmet Mahallesi muhtar adayı Hamdi Adıyaman kahvehenede saldırıya uğradı.

Olay, Vakıf Mahallesi Vatansever Sokakta meydana geldi. Daha önce tartışma yaşadığı şahıs muhtar adayı Hamdi Adıyaman ile kahvede sözlü tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce şüpheli kişi aracından aldığı pompalı tüfekle arka arkaya tetiğe bastı. 

Saçmalardan biri, Hamdi Adıyaman'a isabet ederken, biri de kahvede bulunan Bekir Aydın'ı yaraladı. Yaralı şahıslar olay yerine gelen 112 ambulansıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muhtar adayı yakınının vurulduğunu duyan akrabaları ise olay yerine geldi. Yükselen tansiyon üzerine bölgeye takviye olarak jandarma özel harekat sevk edildi.

Tansiyonu düşüren jandarma ekipleri bir sürede güvenlik amaçlı bölgede kalırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarmanın soruşturması ve zanlıyı yakalama çalışması sürüyor. 

 

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