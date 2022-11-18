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Bursa'da korkutan yangın: 3 çocuk yaralandı

Bursa'da bir ailenin oturduğu müstakil evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Çıkan yangında 3 çocuk yaralandı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 15:11
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Bursa'da müstakil evde çıkan yangın korkuttu

Bursa'da korkutan yangın: 3 çocuk yaralandı
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Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir ailenin oturduğu müstakil evde çıkan yangında, 3 çocuk çeşitli yerlerinden yaralandı.

Karacabey'in Hamidiye Mahallesi 402 Sokak’ta Onur B. ve Melahat B.’ye ait ailenin oturduğu müstakil evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Korku dolu anların yaşandığı yangında, 1 yaşındaki Mücahit Alparslan B., 3 yaşındaki Kerem Onur B. ve 5 yaşında olan Süreyya B. evde mahsur kaldı. Yangın sırasında evde bulunan anne Melahat B. mahalleliden yardım istedi. Komşuları Alper G. tarafından yanan evden çıkarılan yaralı çocuklar, Karacabey Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve çevre güvenlik tedbirlerinin alınmasından sonra yapılan incelemede, yangın nedeniyle evin tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma sürüyor.


(Kaynak: İHA)

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