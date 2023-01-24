Bursa'da bir kadın silahla başından vuruldu

Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Çatal Sokak'taki bir evde ikamet eden Nurcan İnan (41), işten eve döndüğü sırada kendisini takip eden İ.A. (46) ile sokakta karşılaştı.

Nurcan İnan ile İ.A. burada henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.A. yanındaki tabancayla Nurcan İnan'ı başından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan kadının kızı ile komşuları polise ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nurcan İnan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheli de kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Zanlı ilk ifadesinde Nurcan İnan ile 7-8 aydır arkadaş olduğunu, kıskandığı için vurduğunu iddia etti.

Nurcan İnan'ın cenazesinin, ikindi namazının ardından Orhaneli ilçesine bağlı kırsal Celepler Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Nurcan İnan'ın babası Orhan İnan, Orhaneli ilçesinde yaşadığını ve olayı duyunca Bursa'ya geldiğini söyledi.

İ.A'nın kızını sürekli takip ettiğini ifade eden Orhan İnan, şunları anlattı:

"Marketten çıkıp eve giderken kızıma yapışmış. Kızım da itiraz ediyor ve kızıma silahı çekmiş. Kızımı kafasından ve ayaklarından vurmuş. Psikopat bu adam, madde kullanıyor. Kızıma daha önce de rahatsızlık veriyor hep rahatsız ediyormuş. Kapıya gelip zile basıyor, kapılara vuruyormuş. Kızım 3 sene önce eşinden ayrılmıştı. Kızımı dinlemeye gidiyormuş. Kızımla evlenmek istiyordu ancak kızım istemiyordu. Kızım daha önce de bana rahatsız ettiğini söylemişti. Bana söylemişti ama polise başvurusu olmadı." (AA)