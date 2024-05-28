Bursa’da şoke eden görüntü! Taksiciye bir anda saldırdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Taksici H.T. (40), Atıcılar Mahallesi'nde Ufuk İ. ve başka bir kişiyi aracına aldı. Birkaç yere uğradıktan sonra Ufuk İ'nin başka bir adrese gitmek istemesi üzerine H.T'nin, evde çocuklarının beklediğini belirterek "Nerede inmek istiyorsanız orada bırakayım sizi." demesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

H.T'yi darbeden Ufuk İ, onu araçtan indirmeye çalıştı. Bu sırada taksisini hareket ettiren H.T, bölgeden uzaklaştı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince gözaltına alınan Ufuk İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Araç iç güvenlik kamerasının kayıtlarında, Ufuk İ'nin H.T. ile aralarında geçen diyaloğun ardından onu darbettiği görülüyor.