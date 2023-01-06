Otomobilin bagajında tehlikeli yolculuk

Bursa'da tehlikeli taşımacılık yapan otomobil cep telefon kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir otoyolunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü taşıyacağı eşyayı otomobilin bagajına koyarak tehlikeli bir şekilde götürdü.
Taşıdığı eşya düşmemesi içinde bir kişinin bagajda olduğu görülürken o anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.
(Kaynak: İHA)
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