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Tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'da seyir halinde olan tır, U dönüşü yapmaya çalışan kamyona çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 16:37
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Bursa'da tır kamyona çarptı: 2 yaralı

Tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
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Bursa'nın Kestel ilçesi girişinde meydana gelen kazada tır, yolda kontrolsüz U dönüşü yapan kamyona çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Bursa-Ankara karayolu Kestel ilçesi girişi Barakfaki mevkiinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Gül Ali Aziz Bayram(45)yönetimindeki 16 MEK 96 plakalı tır, hatalı U dönüşü yapmaya çalışan Sıddık Şimşek yönetimindeki 16 ANK 666 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon, sinyalizasyon direğine çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Araçlar, Bölge Trafik ekiplerinin çalışması sonucu çekici yardımıyla yoldan kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.


(Kaynak: İHA)

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