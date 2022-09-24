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  • Elbisesi kapıya sıkışan yolcu hayatını kaybetti. Dikiz aynasına bakmayan şoför rahat rahat gezecek. Yeryüzünde adalet ta

Elbisesi kapıya sıkışan yolcu hayatını kaybetti. Dikiz aynasına bakmayan şoför rahat rahat gezecek. Yeryüzünde adalet tatile çıkmış

Diyarbakır'da yaşlı bir kadın halk otobüsünden inmeye çalışırken elbisesi kapıya sıkıştı. Olayda otobüs hareket edince yaşlı kadın altında kalarak hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 10:01
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Elbisesi kapıya sıkışan yolcu hayatını kaybetti

Elbisesi kapıya sıkışan yolcu hayatını kaybetti. Dikiz aynasına bakmayan şoför rahat rahat gezecek. Yeryüzünde adalet tatile çıkmış
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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde durakta halk otobüsünden inerken kıyafeti kapıya sıkışan kadın, aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait 21 BF 101 plakalı halk otobüsü Ekinciler Caddesi'nde durağa yanaşarak yolcularını indirdi.

Bu sırada otobüsten inmeye çalışan Nuran Nerede (71) isimli yolcunun kıyafeti kapıya sıkıştı.

Otobüs hareket edince yaşlı kadın altında kalarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çevredeki öfkeli kalabalık otobüse saldırırken, otobüs sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.


(Kaynak: İHA)

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Vatansever
24.09.2022 12:21
Şoförü geçtim hiç mi insan yokmuş uyaracak yardim edecek  
 
CNR GNLLN
24.09.2022 10:25
otobüsler hiç aynaya bakmıyor. yolcunun araçtan inip uzaklaşmasını beklemiyorlar.. hep yapıyorlar..  
 
Yalnız adam
24.09.2022 10:14
Allah rahmet etsin. Görünmez kaza. Şoför nerden bilebilirdi ki böyle bir olay yaşanacağını. Kadın dışarı çıkmış, kadın herekete geçince şoför sol aynaya bakmış, sağ tarafı görmemiş demek ki.  
 
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