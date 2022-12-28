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Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'da seyir halinde olan motosiklet, kavşağa geldiği sırada hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 16:51
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Bursa'da trafik kazası: 1 yaralı

Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin kavşakta çarpıştığı kazada, motosikletin genç sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Orhangazi Tekke Mahallesi, 2 nolu sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, çarşı istikametine doğru gitmekte olan S.B. (18) idaresindeki 34 LA 0156 plakalı motosiklet, 2 nolu sokak ile 3 nolu sokağın kesiştiği kavşakta Ali B. (25) idaresindeki 16 VY 779 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza sonrasında savrulan motosiklet sürücüsü S.B. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak, burada tedavi altına alındı. S.B.’nin bacağında kırık olduğu belirlenirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


(Kaynak: İHA)

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