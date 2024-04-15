Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: AA
Bursa'da uyuşturucu operasyonu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 3 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından yabancı uyruklu 3 kişi uyuşturucu satışı yaptığı iddiası üzerine teknik takibe alındı.

Şüpheli şahısların Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerinde toplandığını tespit eden ekipler, bu noktaya operasyon yaptı.

Operasyonda işyeri sahibi A.A. ile C.M. ve M.A. ekipler tarafından yakalandı. İşyerinde narkotik polis köpeği ile yapılan aramalar neticesinde bazı zulalara saklanmış bir miktar metamfetamin ve kokain ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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