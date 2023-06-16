Bursa'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.

Bursa'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Alaşar Mahallesi Yeni Yalova Bulvarı kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ekipler, kimliği belirlenemeyen kişiye karşıdan karşıya geçerken aracın çarptığı ihtimali üzerinde dururken, yol kenarında da araç parçaları bulundu.

Olay yeri incelemesinin ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. (AA)

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