Bursa’da zincirleme kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde seyir halinde olan Burak A. yönetimindeki araç, kavşaktan dönüş yapan İzzet Yiğit C. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil, aynı yönde seyreden Abdullah D. kontrolündeki motosiklete çarptı.

Kaza sonrası devrilerek metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ile arkasındaki arkadaşı Önder Palabıyık ağır yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ancak Önder Palabıyık burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

2 otomobilin sürücüsü de ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.