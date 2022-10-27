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Bursalı köylü tarlasını sürerken buldu! Batık kente ait olduğu çıktı

Bursa'da bir köylü tarlasını sürerken 2 bin yıl önce kurulan antik kentte yaşayan 9 şampiyonluk kazanan atletin anısını ortaya çıkardı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 13:44
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Bursalı köylü tarlasını sürerken buldu! Batık kente ait olduğu çıktı

Bursalı köylü tarlasını sürerken buldu! Batık kente ait olduğu çıktı
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Bursa'nın Mudanya ilçesi Yaylacık köyünde bir köylü tarlasını sürerken büyük bir taş ortaya çıkardı. Bu taş köyün meydanına getirilip sergilemeye başladı. Köy meydanında duran ve kimsenin ne olduğunu bilmediği taşın sırrı 1990 yıllarda köye ziyarete gelen turist kafilesindekilerin yazıları okumasıyla anlaşıldı.

Köy meydanında bulunan taşı inceleyen uzmanlar taşın üzerinde bölgede kurulan ve bugün batık konumda bulunan Kayzerya şehrinde yaşayan 2 bin yıl önce 9 şampiyonluk yaşamış Tatianos isimli sporcu anısına dikilmiş olduğu anlaşıldı.


2 BİN YIL ÖNCE ŞAMPİYON ÇIKMIŞ

Köy meydanında bulunan taştaki yazılarda Bursa topraklarından 2 bin yıl önce şampiyon sporcu çıktığı ortaya çıktı. Bursa'nın bugüne kadar yetiştirdiği en eski atlet olan Tatianos anısına dikilmiş tarihi taş köy meydanında sergilenmeye devam ediyor.

 

KÖY MEYDANINDA SERGİLENİYOR
Köylerinden çıkan tarihi taş hakkında bilgi veren Yaylacık Muhtarı Süleyman Turan, "Bu taş köyümüz sınırları içinde köyden bir kişi bahçesini sürerken çıkarttı. Bizde bu taşı getirip köy meydanında sergilemeye başladık. Bu taşın ne olduğunu bilmiyorduk. Sonra köyümüze 1990 yıllarda turist kafilesi geldi.

Onlar taşı Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bilim Dalı Başkanı Mustafa Şahin, hocamıza haber vermişler. Hocamız geldi taştaki yazının çevirisini yaptı. Biz o zaman bu taşın köyümüz sınırları içinde bulunan batık antik kentte 2 bin yıl önce yaşamış 9 şampiyonluk kazanmış bir sporcu anısına dikildiğini öğrendik.

DEFİNECİLER İLGİ DUYUYOR

 

DEFİNECİLER İLGİ DUYUYOR
Burada Kayzerya diye batık bir şehir varmış bu sporcu bu şehirde yaşamış ve çok sayıda şampiyonluk kazanmış. Bu sporcu buradan çıkmış en eski atletiymiş. Bu taşta şampiyon sporcu Tatianos'un aldığı madalyalar yazıyor. Bu taşta sporcunun anne ve baba adı da yazıyor. Bu taşı görmeye gelenler oluyor. Tarihi esere meraklılardan çok defineciler daha çok görmeye geliyor. Spor kulüpleri görmeye geliyor" dedi.

Tatianos'un kazandığı taşın üzerinde yazan şampiyonluklar ise şöyle: Neapolis'de gençler koşusu, Pergamon-Augusteia'da gençler koşusu, Ephesos'da gençler koşusu, Pergamon-Tiraianeia'da gençler koşusu, Nikomedia'da gençler koşusu, Kyzikosta'da gençler koşusu." 9 ayrı şampiyonluğa ait tarihler de taşta yer alıyor.

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