Olay, İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 29 yaşındaki Meriç Ç., evli olduğu 23 yaşındaki Nurgül Ç.'ye saldırdı. Daha sonra Meriç Ç., mutfaktan aldığı bıçakla eşini 6 yerinden bıçakladı.

Meriç Ç. kanlar içinde kalan eşini evde bırakıp, olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

BİR SÜRE SONRA EVE DÖNDÜ

Olay yerinden kaçan Meriç Ç., bir süre sonra evine gittiğinde burada inceleme yapan polis ekiplerine teslim oldu. Suç aletiyle birlikte gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Meriç Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.