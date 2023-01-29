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Define için kaçak kazıya 2 tutuklama

Bursa’nın İznik ilçesinde, tarlada define aramak için kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, tutuklandı.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 11:50
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Bursa’nın İznik ilçesinde tarlada define aramak için kaçak kazı yapan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Define için kaçak kazıya 2 tutuklama
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Olay, 27 Ocak'ta meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İznik'e bağlı Boyalıca Mahallesi'ndeki tarlada define için izinsiz kazı yapılacağı yönünde istihbarat aldı. Bölgede inceleme başlatan ekipler, araç hareketliliği üzerine operasyon düzenledi. E.G. (46) ile D.K. (23), gözaltına alınırken, kazı yapılan yerde jeneratör, hilti, kazma, kürek ve balyoz ele geçirildi. Şüphelilerin ifadesinden yola çıkan ekipleri, tarla sahibi H.A.'yı (46) da gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen H.A. ve E.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, D.K. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Kaynak: DHA)

 

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