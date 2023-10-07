İmamın motosikletinin çalındığı anlar kamerada. Cemaat namazda hırsız iş başında

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 1 şüpheli, cemaat namaz kılarken, imamın bahçedeki motosikletini çaldı. O anlar, kameraya yansıdı.

KAYNAK: DHA
İmamın motosikletinin çalındığı anlar kamerada. Cemaat namazda hırsız iş başında

İmamın motosikletinin çalındığı anlar kamerada. Cemaat namazda hırsız iş başında

Olay, geçen salı günü saat 16.00 sıralarında, Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi'nde meydana geldi. Saadet Camisi'ne geçici görevle gelen imam Metin Uyanık, ikindi namazı hazırlıkları için 14 GE 890 plakalı motosikletiyle camiye geldi.

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İkindi vakti camide olan 1 şüpheli, cemaat namaz kılarken bahçeye çıktı. Önce etrafı kontrol eden şüpheli, gözüne kestirdiği motosikleti alıp kaçtı. Namazın ardından motosikletinin çalındığını fark eden imam Metin Uyanık, polisi arayıp şikayetçi oldu.

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Görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, kamera görüntülerini izleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay anı, caminin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, camiden çıkan şüphelinin bahçedeki motosikleti alıp götürdüğü anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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