İsmailağa cemaati Taliban'ı ziyaret etti

İsmailağa cemaati sık sık Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban ile görüşüyor.

İsmailağa cemaatinin yurtdışı hizmet birimi İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani ve Enerji Bakanı Molla Abdüllatif Mansur ile görüştü.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar'ın haberine habere göre; Afganistan’da yönetimdeki Taliban ile sık sık görüşmeler yapan ve projeler üstlenen İsmailağa cemaati, bu kez İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani ile bir araya geldi.

“ÜMMET BİRLİĞİ İÇİN DUA EDİLDİ”

Kendisini “İsmailağa cemaatinin yurtdışı hizmet birimi” olarak tanıtan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu’nun (İDDEF) Afganistan’daki heyeti tarafından Hakkani ile görüşmenin ardından yapılan açıklamada, “Ülkede yapılan çalışmalar ve ileriye dönük hedefler hakkında istişareler yapılarak ümmet birliği için dualar edildi” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan heyet, dün de Enerji Bakanı Molla Abdüllatif Mansur ile bir araya geldi. Ziyarette “temeli atılacak yetimhane ve diğer çalışmalar hakkında istişarelerde bulunulduğu” kaydedildi.