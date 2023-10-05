Yalan söylediğini itiraf eden imama İsmailağa Cemaati sahip çıktı. Suriyelinin cesedi mis gibi kokuyordu demişti

Konya’da bir camide verdiği “Suriyelinin cenazesi güzel kokuyor” vaazı ile gündeme gelen Seyfullah Akyiğit adlı imama İsmailağa Cemaati sahip çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yalan söylediğini itiraf eden imama İsmailağa Cemaati sahip çıktı. Suriyelinin cesedi mis gibi kokuyordu demişti

Editör: Özlem Kıral

Geçtiğimiz günlerde Konya’da bir camide Hatay depreminde herkesin cenazesinin koktuğu ama içlerinden bir Suriyelinin cenazesinin kokmadığını söyleyen Seyfullah Akyiğit isimli imamın bu vaazı ortaya çıktıktan sonra çokça tepki görmüş ve tepkilerin ardından Diyanet, bu imam hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Akyiğit’in vaazından sonra depremde hayatını kaybeden bir adamın eşi, Seyfullah Akyiğit’i aramış ve ona depremde Hatay’a geldiniz mi? sorusunu yöneltmişti.

Hatay’a gitmediğini ve cenaze yıkama olayını arkadaşlarından duyduğunu itiraf eden Akyiğit, bunu da maneviyat için yaptığını söylemişti.

Acılı depremzede Türkiye’nin gündemine oturan imam hakkında dava açtığını açıkladı.

İSMAİLAĞA O İMAMA SAHİP ÇIKTI

Herkesin tepkisini çeken “Suriyeli” vaazından sonra Seyfullah Akyiğit’e ilk sahip çıkan İsmailağa cemaati oldu.

İsmailağa cemaatine bağlı Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği başkanı olan Abdulhâlık Ustaosmanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Akyiğit’e destek açıklamasında bulundu.

Ustaosmanoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

“Birilerine şirin gözükmek için daha kaç hoca efendinin itibarına kastedilecek?

Şunu bilin, kendilerine şirin gözükmek için ne kadar gayret ederseniz edin asla kendinizi onlara sevdiremeyeceksiniz..

Müslümanlara sahip çıkın..

İslâmî değerlere sahip çıkın.”

“Bu tweet, Seyfullah Akyiğit hoca efendiye karşı itibarsızlaştırmaya yönelik bir tepkidir”

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