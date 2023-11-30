Bursa'nın turistik bölgesi Tirilye'yi sel ezdi geçti

Bursa'nın Mudanya İlçe merkezine 14 kilometre mesafedeki turistik bölge eski adıyla Tirilye yeni adıyla Zeytinbağı Mahallesi'nde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, birçok araç sürüklenerek hasar aldı.

Mahallede ve sahil şeridinde su, çamur ve taş birikintileri oluştu. Sahildeki kafe ve restoranların masa ve sandalyeleri zarar gördü. Tirilye sakinleri, ev ve iş yerlerindeki suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), Mudanya Belediyesi ile diğer kurumlara bağlı ekipler, yağışın yol açtığı olumsuzlukları gidermek için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

30 İŞ YERİ, 10 EV VE 20 ARAÇTA ZARAR MEYDANA GELDİ

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Tirilye'ye gelerek yetkililerden ve mahalle sakinlerinden bilgi aldı.

Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışın saat 01.00'e doğru başladığını söyledi.

Demirtaş, 1-2 saat içinde yağıştan etkilenen bölgelerde temizlik çalışmasını tamamlamayı hedeflediklerini anlattı.

Tirilye dışında başka hasar yaşanan bölge olmadığını bildiren Demirtaş, kent merkezinde Ankara Yolu Caddesi'nde gece geç saatlerde oluşan büyük su birikintilerinden kaynaklanan olumsuzluğun giderildiğini sözlerine ekledi.

Sel anı iş yerinin güvenlik kamerasındaSel sularının yüksek kesimlerden daha alçaktaki bölgeye ulaşma anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde sel sularının şiddetli şekilde Tirilye'nin yüksek kesimlerinden sahile doğru akması yer alıyor.