Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı

Şöyle ağız tadı ile bir spor yazısı yazamaz olduk.

Sağa bakıyoruz; Fatih Terim Fonu. Sola bakıyoruz kulüplerin transferlerinde uçup giden paralar. Havaya bakıyoruz batırılan kulüpler. Yere bakıyoruz, menajerlerin oyuncu, hoca ve yöneticiler ile alengirli ilişkileri.

Tam şöyle bir futbol güzellemesi yapalım derken, çok farklı bir skandal haberi geldi.

Minik serçem, fısıldadı.

Sezen Aksu değil ha. Habercim.

İnanamadım. Sizler için teyit ettim.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, pazar günü koltuğunu devredecek. Ancak yok öyle, çekip gitme. Eşyalarını çoktan topladı. Eğer yazacaklarımı açıklamadan giderse zan altında kalır.

Zan dediysem, Gökhan Zan değil.

Fulya’da benzin istasyonu var. Buranın işletmesi Ferhat Kalsın’da. Sudan ucuz kiraya verilmiş. Önce Fikret Orman rest çekti. “Tehdit ediliyorum. Hiç kimse Beşiktaş başkanını tehdit edemez..” dedi.

Camia derin bir ohhh çekti.

Benzinlik yıkıldı. Kulüp tapudan ‘imar şerhi’ koydu.

İşte ne oldu ise oldu. Orman şerhi kaldırdı. Çekilen kılıçlar geri konuldu.

Şaka değil gerçek..

Yenilenen benzin istasyonu aylık 170 bin liraya Kalsın’ında kalmaya devam etti. Çebi yönetimi Kalsın ile yeniden masala oturdu. Kulüp aylık 1 milyon kira talebinde bulundu. Zira, bu alan içinde sadece benzin istasyonu yok. Kafeden, görüntüleme merkezine kadar mekanlar var.

Şimdi sıkı durun, Kalsın, alt kiracılardan aylık 750 bin lira alıyor. Kulübün haklı zam talebine; 285 bin ile karşılık verdi.

Yönetim kiracının senelerdir kulübü zarara uğrattığını belgeleyip hukuki yollara başvuru kararı aldı. Hukuk kurulu, garanti verdi. Örnek kararlara varıncaya kadar çalışma yaptı.

Tam Kalsın’ın gitmesi ya da, değerinde kira vermesi kaçınılmaz hale getirilmişken Başkan Çebi ne yaptı dersiniz.

“Şimdilik bu konuyu beklemeye alalım” diyerek onca çalışmanın önünü kapattı.

Kulübü zarara uğratana adeta ödül vermiş oldu.

İşte bu Ferhat Kalsın, aynı zamanda kongre üyesi. Beşiktaş Federasyonu adı altında oluşum yaptı. Bir çok dernek çatısı altına almaya kalksa da, plan gerçekleşmedi. Federasyon atıl durumda kaldı.

Vayyy arkadaş vay. Şu kulüpler de neler yaşanıyor, neler.

Bitti mi, elbette hayır. Devam.

Hüseyin Yücel. Bahçeşehir Üniversitesi sahibi. Enver Yücel’in oğlu. Giresun eşrafından. Eti ile ünlü Piraziz’den.

Her şey bir yana, orda et yemek bir yana. Antrikot, kaburga, köfte canınız ne çekerse. Yolunuz düşerse mutlaka tadın. Başka yerde yok.

Hasan Arat’ın yönetim listesinde 2. Başkan olarak yeniden yer alan Yücel, kulübe tahsisli Çilekli’de kolej işletiyor. Kulüp belediyeye aylık 600 bin lira kira ödüyor. Yücel ile yapılan anlaşma gereği kulübe aylık 1.4 milyon lira ödemesi gerekiyor. Ama nafile. Okulun olduğu yer turizm ve spor alanı ilanına geçti gerekçesi ile bir kuruş vermiyor.

Sen misin vermeyen. Hukuk kurulu devreye giriyor. Tebligat yapılıp icra takibi başlatılıyor.

Peki Çebi bu kez ne mi yapıyor. Şaka değil gerçek. İcrayı durdurma talimatı veriyor.

Kimse işin içinden çıkamıyor. Bizlerde öyle. Yönetim rahatsız, konuşamıyor. Çalışanlar iş korkusu yüzünden çaresiz.

Burada devreye girip Beşiktaş camiası adına soruyoruz?

Tek cümle ile; Sayın Çebi neden?

120 yıllık kulüp zarara uğratılıyor. Uğratanlara ilk karşı çıkması gereken başkan kol kanat geriyor.

Sahi neler oluyor.

İşte bunları açıklamadan Çebi hiç bir yere gidemez. Gitse de kurtulamaz.

Bekliyoruz. Cevap hakkını buradan aynen paylaşacağız.

Hadi bakayım kolay gelsin.

Ne acayip duygusal iş..

(Şerafettin Tilki)

UMUT ŞENOL'DAN FLAŞ PAYLAŞIM

Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Umut Şenol, konuyla ilgili bomba bir paylaşım yaptı.

Paylaşım şu şekilde;

''Bu akşam eski başkanlarımızdan biri Çilekli tesisleri Beşiktaş’tan gitti demiş, evet 2018 Eylül ayında kendi başkanlığında gitmişti, Haziran 2021’de tekrar Beşiktaş’a 29 yıllığına tahsis edildi. Ayrıca imarı da üzerindeki yapıya uygun bir şekilde “eğitime” çevrildi. Benim gayrimenkullerden ya da yerel yönetimlerden sorumlu olduğum sürece Beşiktaş’tan 1 m2 yer gitmemiştir, tam tersine kendi zamanında kaybedilen ya da kaybedilme aşamasına gelen Çileki, Akatlar, No.1903 gibi yerler geri kazanılmıştır. Boş konuşmayı sevmem, belgelerle konuşurum. Bu arada tüm ekonomik sıkıntılara rağmen gerek karlılığımız gerek forma satış rakamlarımız 2018-2019 sezonunun oldukça üstünde seyretmektedir. Zamanında sorumluluk makamında olanlar Beşiktaş kamuoyuna doğru bilgi vermekle yükümlüdür.''