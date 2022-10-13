Bursa'nın yükünü taşıyan firma: Doğuş

Taşımacılık

Kara nakliyesi ile başlayan nakliyecilik hava, deniz ve demir yolu nakliyeleri olmak üzere pek çok bölüme ayrılmak suretiyle gelişme göstermiştir. Günümüzde ise ticaretin vazgeçilmezi haline gelen nakliye sektöründe Bursa'nın yükünü taşıyan Doğuş Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı Suat ÇELİK vermiş olduğu röportajda; “ülkemizde taşıma sektörü ile alakalı olumlu bilgiler verdi”.

Bursa Nakliye Firmalarının Çalışma Anlayışı

Nakliye sektöründe yeni bir döneme girildiğine işaret eden Suat Çelik; nakliyeciliğin aslında bir yerden bir yere taşımadan ziyade bir emanet verme işlemi olduğuna dikkat çektiğini ifade etti. Emanet verme olarak bakılması gerektiği sistemin çarkı içerisinde firma olarak gelişmiş teknolojilerden ve son model araçlardan destek alınmak suretiyle müşterilere hizmet verildiği konusuna dikkat çekti.

Nakliye sektöründe eskiden yaşanan pek çok olumsuz gelişmeden dolayı insanlar nakliyeye bir yükü emanet etmeden önce vedalaşmak suretiyle nakliye arardı. Günümüzde ise nakliye sektörü artık yerini tamamen son model araçlar ve alanında uzman personellere bıraktı. Nakliye sektöründe taşımacılık anlayışı da bu bakımdan tamamen değişikliğe uğradı. Doğuş Taşımacılık olarak müşteri memnuniyetini ön planda tuttuklarını ifade eden Çelik emanetlere sahip çıkma adına girdikleri bu yolda yetişmiş personel ile çalıştıklarının altını çizdi.

Nakliye Çeşitleri Nelerdir?

Malzemenin taşınma şekline göre nakliye türü değişiklik göstermektedir. Buna göre nakliye komple veya parsiyel olmak üzere iki çeşitte ele alınmaktadır. Birden fazla firma yükünün aynı araç içerisinde taşınma haline parsiyel yükleme denilmektedir. Bu yükleme şeklinde en az iki farklı firma ürün veya ürünlerinin nakliye aracına yüklenmesi gerekmektedir. Kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere dört şekilde de parsiyel nakliye işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Komple nakliye ise tek bir firmaya veya şahsa ait yükün bir nakliye aracı ile bütün halinde taşınması işlemidir. Parsiyel nakliyede amaç az miktar malzemenin daha uygun fiyatlarla taşınmasını sağlamaktır. Yine komple nakliye de kara, deniz, hava ve demir yolu aracılığı ile yapılabilmektedir.

Nakliye Firması Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Öncelikle taşımacılık sektöründe deneyimli bir firma seçilmesi önem arz etmektedir. Her türlü ekipman ve son model araçlara sahip bir firma ile çalışılmalıdır. Alanında uzman ve deneyimli personellerle çalışan bir firma da emanetlerinizin sağlam bir şekilde yerine ulaşmasına sebebiyet verecektir. Nakliyenizin güven ve hızla ulaşması gereken adrese ulaşması taşımacılık sektöründe önem arz eden konulardan bir tanesidir.

- Nakliye firması yük veren müşterinin yükünü taşıma özelliğine sahip aracı bünyesinde barındırıyor olmalıdır. İhtiyaç olması halinde deneyimli taşıyıcıları doğru seçmek suretiyle müşterinin hizmetine sunabilmelidir.

- Yine taşıma işlemi gerçekleştirecek firmaya ait araçların yeterlilik belgelerinin, ruhsatının ve sigorta poliçesinin bulunması önemli bir noktadır. Ayrıca araç sürücüsünün deneyimli ve uzman bir personel olmasında yarar vardır.

Uygun Fiyata Kaliteli Nakliye Hizmeti

Taşımacılık sektörü ile bir iletişim gerçekleştirirken öncelikle ücretlendirme konusunda bilgi almaya gayret gösterirsiniz. Alanında uzman eşya ve emanetinize sahip çıkacak bir firma ile çalışmak için uygun fiyatlar aramak gayet doğal bir sonuçtur. Bursa’da hizmet veren firma uygun fiyatlarla kaliteyi müşterilerine sunmaktadır. yükleri emanet gözüyle bakıp Bursa’nın yükünü sırtlanan firma ile iletişime geçerek fiyatlandırma hakkında net bilgi alabilirsiniz.