Bursaspor artık yok. Yazık oldu Şampiyon'a

Bursaspor Kulübü 57 milyon liralık borcu nedeniyle lisans alamadığı için bu sezon hiçbir ligde olmayacak.

Bursaspor artık yok. Yazık oldu Şampiyon'a

Bursaspor Kulübü 2009-2010 sezonunda Süper Lig'de şampiyon olmuştu.

Ancak daha sonra büyük bir düşüş yaşamış, üst üste liglerden küme düşmüştü.

Ve sonunda bu da oldu. Bursaspor Kulübü, CAS’a ödemesi gereken 57 milyon TL borç nedeniyle lisans alamadığını açıkladı. Yeşil beyazlı kulüp lisans alamadığı için hiçbir ligde mücadele edemeyecek.

Bursaspor kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzün eski dönem başkanlarından Ali Ay'dan kaynaklanan ve CAS'a ödenmesi gereken transferlerin listesi aşağıdaki gibidir.

Bu ücretlerin bugünkü kurla karşılığı 57.036.775 TL'dir. Kulübümüzün aldığı transfer yasağının bu dönemden kaynaklı olduğu aşikardır. Ayrıca kulübümüz yapılan bu yanlış hamleler dolayısıyla lisans alamamaktadır.

Bursaspor Yönetim Kurulu"

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