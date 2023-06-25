Bursaspor'un yeni başkanı belli oldu

Bursaspor Kulübü’nde 2 Temmuz’da yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkan adayı olarak başvuran tek isim Recep Günay oldu. Günay Divan Kurulu'na listesini sundu. Bugün son gün olduğu için kongreye tek aday olarak katılacak olan Günay'ın başkanlığı kesinleşti.

Günay, daha sonra şöyle konuştu:

"Her şeyden önce Galip Sakder’e teşekkür ederim. Bizim bir arada çözüm bulmamız için fırsatlar verdi. Başkanımın dediği gibi 14-15 kişilik yönetim kurulu olarak Bursaspor’u bu kaostan çıkartmak gibi bir gücümüz ve yetkimiz yok. Bursaspor sadece 14 kişinin malı değildir. Tüm Bursa’da yaşayanları ilgilendiren bir konudur. Bursa bir araya gelirse, inat etmeyerek sahip çıkılırsa başarılı olunur. Bursaspor’a sahip çıkmak herkesin asli görevi olmalı. Bursaspor’un buradan kalkması için herkesi göreve davet ediyorum.

Yasal süreçten dolayı eğer biz olmasaydık kulübümüz kayyuma kalmayacak, fesih olacaktı. Bursaspor’u yaşatmak için bu hamleyi yaptık. Böyle bir olaya hep beraber varsak biz gönüllü oluruz. Seçimden sonra bizi yalnız bırakırsanız bu olmaz. Herkesin görevi Bursaspor’a sahip çıkmaktır.

Tüm Türkiye’ye rezil olduk. Boynumuz eğik oldu. Biz süreç kazanmak için aday olduk. Tehdit ederek, hakaret ederek kimseyi getiremiyiz. Biz görevimizi yaptık, şimdi Bursa’yı yönetenler görevini yapsın.”