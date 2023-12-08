Burun ameliyatı oldu, burnundan nefes alırken oyuncak ördek sesi çıkmaya başladı

Bir genç kız sosyal medya hesabından paylaştığı videoda devlet hastanesinde burun ameliyatı olduktan sonra burnundan oyuncak ördek sesi gelmeye başladığını anlattı. Video kısa sürede gündem oldu.
09 Aralık 2023 Cumartesi
Bir genç kız burun ameliyatı sonrası burnundan oyuncak ördek sesi gelmeye başladığını anlattığı videoyla sosyal medyada gündem oldu
Bir genç kız sosyal medya hesabından paylaştığı videoda devlet hastanesinde burun ameliyatı olduktan sonra burnundan oyuncak ördek sesi gelmeye başladığını anlattı. Video kısa sürede gündem oldu.