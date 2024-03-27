Burun büyüklüğünün nedeni ortaya çıktı. Bilim insanları açıkladı

Yapılan bir araştırmaya göre, annenin hamilelik döneminde tükettiği gıdalar, çocuğun burnunun büyüklüğü gibi yüz özelliklerini etkileyebiliyor.

Nature Communications dergisinde yayımlanan uluslararası bir çalışmada, "Anne diyetindeki protein miktarının, embriyonun kafatası ve yüz yapısında küçük fakat dikkate değer değişikliklere neden olan mTORC1 aktivitesini düzenlediği" belirtildi.

Bu, yüz özelliklerinin geniş bir yelpazede varyasyon göstermesine sebep oluyor.

Araştırmacılar, hamile fare ve balıklara uygulanan farklı diyetlerin, mTORC1 sinyal yolunu değiştirerek yavruların yüz özelliklerini belirlediğini gözlemledi.

Özellikle protein bakımından zengin diyetlerin, yavruların burun ve çene yapılarını genişlettiği tespit edildi.

Anne karnındaki beslenmeyle tetiklenen genlerin, kafatası şeklinden burundaki kıkırdak miktarına kadar yüzdeki ince farklılıkları oluşturduğu ifade edildi.

Hamilelik sırasında alınan protein miktarı arttıkça, 'mTORC1' olarak bilinen genlerin aktivitesinin de arttığı kaydedildi.

Bu genlerin aktivasyonu, bebeğin yüzünün uzunluğundan burun deliklerinin genişliğine, yanakların şeklinden çenenin belirginliğine kadar birçok özelliğini ince ayarlayabiliyor.

Bir insanın temel yüz görünümü genetik olarak ebeveynler tarafından belirlense de, kardeşler arasında ve hatta tek yumurta ikizleri arasında bile farklılıklar gözlemlenebiliyor.

Daha düşük proteinli diyetlerin, daha ince yüz hatlarına ve sivri özelliklere yol açtığı belirlendi.

Araştırmacılar, bu fenomenin bazı hayvan türlerine doğal ortamlarında avantaj sağlayabileceğini belirtiyor.

Örneğin, düşük besin değerine sahip diyetlerle beslenen balık yavrularının, besin bulunabilirliğinin az olduğu ortamlarda daha uzun ve ince burunlara sahip olma olasılığı daha yüksek. Bu da onlara yiyecek arama konusunda bir avantaj sağlayabilir.