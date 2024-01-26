Öksürük ve burun tıkanıklığını param parça ediyor. Gribi 3 damlasıyla yerle bir ediyor

Grip hastalığı kış aylarında pek çok kişinin başına bela olurken, hayat kalitesini düşürüyor ve sosyal yaşama engel oluyor. Bu inatçı ve tekrarlayan hastalığa karşı etkili bir çözüm var.

İşte 3 damlasıyla gribi def eden harika besin...

Soğuk alınglığı, nezle ve grip salgını her gün daha fazla kişiyi etkisi altına alıyor ve birçok soruna yol açıyor.

İşte bu hastalıkları kökten yok edecek sihirli besin...

OKALİPTÜS YAĞI NEDİR?

Okaliptüs yağı, okaliptüs ağacının yapraklarından çıkarılan aromatik bir bitki yağıdır. Okaliptüs ağacı, başta Avustralya olmak üzere dünyanın birçok yerinde yetişir. Bu bitki yağı, antiseptik, iltihap önleyici ve balgam söktürücü özellikleri sayesinde sağlık ve aromaterapi alanlarında sıkça kullanılır.

OKALİPTÜS YAĞININ FAYDALARI

Okaliptüs yağı, soğuk algınlığı, öksürük, sinüzit ve solunum yolu enfeksiyonlarının belirtilerini azaltmaya yardımcı olur. Bunun yanında cilt bakım ürünleri ve masaj yağları içinde de bulunur.

Okaliptüs yağı, buharla solunum veya masaj yaparak solunum yollarını temizler, kasları gevşetir ve stresi azaltır.

OKALİPTÜS YAĞI NASIL KULLANILIR?

Okaliptus çayı, yağı ve ekstraktı gibi farklı formlarda tüketilen okaliptus, çok yönlü bir hammadde olarak kullanılır. Okaliptus suyu, tentürü, macunu, kremi ve ağız bakım suyu gibi çeşitli ürünler okaliptusun faydalarından yararlanır. Okaliptus, sıtma gibi hastalıklara karşı oda spreyi olarak da tercih edilir. Ayrıca, içindeki maddelerin tedavi edici özelliği sayesinde birçok ilacın içeriğinde de yer alır.