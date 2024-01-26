Öksürük ve burun tıkanıklığını param parça ediyor. Gribi 3 damlasıyla yerle bir ediyor

Ramazan Süzen
Öksürük ve burun tıkanıklığını param parça ediyor. Gribi 3 damlasıyla yerle bir ediyor
Öksürük ve burun tıkanıklığını param parça eden ve gribi 3 damlasıyla yerle bir eden okaliptus yağı ortaya çıktı.

Grip hastalığı kış aylarında pek çok kişinin başına bela olurken, hayat kalitesini düşürüyor ve sosyal yaşama engel oluyor. Bu inatçı ve tekrarlayan hastalığa karşı etkili bir çözüm var.

İşte 3 damlasıyla gribi def eden harika besin...

Soğuk alınglığı, nezle ve grip salgını her gün daha fazla kişiyi etkisi altına alıyor ve birçok soruna yol açıyor.

İşte bu hastalıkları kökten yok edecek sihirli besin...

5.jpg

OKALİPTÜS YAĞI NEDİR?

Okaliptüs yağı, okaliptüs ağacının yapraklarından çıkarılan aromatik bir bitki yağıdır. Okaliptüs ağacı, başta Avustralya olmak üzere dünyanın birçok yerinde yetişir. Bu bitki yağı, antiseptik, iltihap önleyici ve balgam söktürücü özellikleri sayesinde sağlık ve aromaterapi alanlarında sıkça kullanılır.

OKALİPTÜS YAĞININ FAYDALARI

Okaliptüs yağı, soğuk algınlığı, öksürük, sinüzit ve solunum yolu enfeksiyonlarının belirtilerini azaltmaya yardımcı olur. Bunun yanında cilt bakım ürünleri ve masaj yağları içinde de bulunur.

Okaliptüs yağı, buharla solunum veya masaj yaparak solunum yollarını temizler, kasları gevşetir ve stresi azaltır.

image-removebg-preview.png

OKALİPTÜS YAĞI NASIL KULLANILIR?

Okaliptus çayı, yağı ve ekstraktı gibi farklı formlarda tüketilen okaliptus, çok yönlü bir hammadde olarak kullanılır. Okaliptus suyu, tentürü, macunu, kremi ve ağız bakım suyu gibi çeşitli ürünler okaliptusun faydalarından yararlanır. Okaliptus, sıtma gibi hastalıklara karşı oda spreyi olarak da tercih edilir. Ayrıca, içindeki maddelerin tedavi edici özelliği sayesinde birçok ilacın içeriğinde de yer alır.

İlgili Haberler
Grip savaşçısı besinler
Grip ve soğuk algınlığına duvar örüyor. Bir kutu ilaç yutmamak için 5 tüyo ortaya çıktı
Son Haberler
Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen'den sonra bir sakatlık daha Spor
Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen'den sonra bir sakatlık daha
Evlilikte yeni dönem 'O zorunluluk artık kalkıyor Gündem
Evlilikte yeni dönem 'O zorunluluk artık kalkıyor
Bilim insanları zengin ve fakir yüz tipini belirledi Bilim
Bilim insanları zengin ve fakir yüz tipini belirledi
Türkiye'de işçiler patronlardan yüzde 322 daha fazla vergi ödedi Gündem
Türkiye'de işçiler patronlardan yüzde 322 daha fazla vergi ödedi
Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor! Maçlar biter bitmez yazacaklar Spor
Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Tarsus'ta kilim hırsızlığı! Kameraya böyle yansıdılar... Yerel Haberler
Tarsus'ta kilim hırsızlığı! Kameraya böyle yansıdılar...
Son dakika.. İmamoğlu'ndan flaş Muharrem İnce açıklaması Gündem
Son dakika.. İmamoğlu'ndan flaş Muharrem İnce açıklaması