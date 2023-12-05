Burun estetiği ile ilgili bunları biliyor musunuz

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Ahmet Harun Şimşek, burun estetiği konusunda bilinmesi gerekenler hakkında bilgi verdi, uyarılarda bulundu.

Sinüzit, polip, burun etleri ve kıkırdaktaki eğriliğe bağlı görülen solunum problemleri de gelişen ameliyat teknikleri ile giderilebiliyor. Ancak ameliyat süreci ve sonrasında bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Ahmet Harun Şimşek, burun estetiği konusunda bilinmesi gerekenler hakkında bilgi verdi, uyarılarda bulundu.

NE ZAMAN YAPILMALI

Burun, yüzün ortasında bulunan en çıkıntılı yer olmasından dolayı kişisel imaj oluşumunda büyük rol oynamaktadır. Burundaki en ufak şekil bozuklukları yüzün şeklini olumsuz etkiler. Estetik burun ameliyatı ile kişinin yüz şekli güzelleştirilerek, kendine güveninin artması sağlanmaktadır. Ameliyat olmaya karar vermeden önce, kişinin neden burun estetiği olmak istediğini ve bu ameliyattan ne beklediğini detaylıca sorgulamalıdır. Burun estetiği için, ergenlik çağındaki kişilerin gelişimlerini tamamlaması ve 18 yaşını doldurmaları beklenmeli.

UZMANLARA BAŞVURULMALI

Burun estetiği ameliyatları açık ya da kapalı yöntemle yapılmakta. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Ahmet Harun Şimşek, konuyla ilgili şunları söyledi:

“ Kapalı ameliyatta tüm kesiler burun içinden yapılırken, açık ameliyatta burun ucu tabanından küçük bir kesi daha açılır. Hangi tekniğin uygulanacağı burunda yapılmak istenilen işlemler ve cerrahın deneyimi ile ilişkilidir. Genel anesteziyle yapılan ameliyat, ortalama 1-3 saat arası sürmektedir. Ameliyat sonrası kanamayı önlemek ve burnun şekline içeriden destek vermek için 2-3 gün tamponu uygulanabilmektedir. Ayrıca burnun şeklini muhafaza etmesini sağlayan özel bantlar ve plastik atel 6-8 gün boyunca kullanılabilir. Ameliyat sonrası burun ve göz çevresinde şişlik ve morluk olabilir fakat 3- 7 gün arasında bu şikayetler tamamen geçmektedir. Hasta 1-2 gün içerisinde taburcu edilerek, günlük yaşantısına dönebilmektedir.”

AMELİYAT SONRASINA DİKKAT

Aspirin veya kan sulandırıcı ilaçlar almayın

Ameliyat sonrasında uygulanan tamponlar alınana kadar ağızdan nefes alın

Uyurken veya dinlenirken başınızı 30 derece yüksekte olacak şekilde tutun. Kan dolaşımını korumak ve ameliyat sonrası oluşacak şişliğin azalmasına yardımcı olması için gün boyunca başınızı dik tutmaya çalışın

Burnunuzu sümkürerek temizlemeyin ve burnunuzu bir yere çarpmamaya özen gösterin

Dişlerinizi yumuşak bir diş fırçası ile yavaşça fırçalayın

Ameliyattan sonrası iki haftalık süre içerisinde ıkınmaktan, eğilmekten, ağır şeyler kaldırmaktan, efor gerektiren egzersizlerden kaçının

Bir ay süre ile direkt güneş ışınına maruz kalmaktan kaçının ve özellikle güneşli ortamlarda mutlaka güneş koruyucu krem kullanın

Tamponlar çıkarıldıktan sonra, burnunuzu doktorunuzun önerdiği merhemi kulak temizleme çubuğuna sürerek günde 2-3 kez nazikçe temizleyin. Kulak temizleme çubuğunu burun deliğinden yukarıya doğru sokmayın. Doktorunuzun önereceği burun spreyi ile burun içini yıkayın

Aksırmak, sümkürmek zorunda kaldığınızda, her iki burun deliğiniz açık şekilde nazikçe yapın. Hapşırmak zorunda kalırsanız ağzınız açık hapşırmaya çalışın

Ameliyat sonrası üç ay süre ile ay gözlük kullanmayın

Ağız kuruluğunu gidermeye yardımcı olacak su ve hafif içecekler tüketin, pipet kullanmayın

Yumuşak, kolay çiğnenen gıdalar tüketin

Dudakları nemli tutmak için dudak kremi kullanın

İHA