İşte tam bir damar açıcı

Çiğ köftenin vazgeçilmezi sadece yemeklere lezzet katmıyor. İşte çok az bilinen yararları...

Deniz Dallı KAYNAK: Haber Merkezi
İşte tam bir damar açıcı

İsot, Şanlıurfa’da özel olarak yetiştirilen isot biberi adı verilen bir biberden elde edilen baharat. Bu biberi diğer biberlerden ayıran özellik oldukça acı olması. İsot biberi hasat edildikten sonra güneş altında çekirdeklerinden arınmış şekilde kurutulur ve çeşitli işlemlerden geçerek baharat halini alır.

Yöresel yemeklerde ve çiğ köftede sık sık kullanılan bir yardımcı. Şayet acı lezzetleri seviyorsanız siz de doğal bir isot baharatı alıp yemeklerinize ekleyebilirsiniz. Şanlıurfa’da toplanan isot biberleri güneş altında kurutulduğunda belirli bir süreyle toplanması gerekir.

İlk gün toplanan kuru biberler kırmızı renktedir. İkinci gün alınan kuru biber mor renge bürünür. Üçüncü güne kalanlar ise siyah renkte olmaktadır.

İsot biberinde yer alan faydalı mineraller sayesinde pek çok hastalığa engel olunabilir.

Bu baharat üzerine yapılan akademik çalışmalar devam etmektedir. Elde edilen verilere göre isot biberini ölçülü tüketmek birçok hastalığı iyileştirecektir.

NASIL YAPILIR?

Şanlıurfa’da yetiştirilen isot biberini baharat haline getirmek için “yakmak” gerekir. Bu yörede isot biberini öğütme işlemine yakmak adı verilir.

Kuruyan biberler özel olarak dövme işleminden geçer. Eğer cihazlar kullanılırsa iş daha da kolay bir hal alır.

Kuruyan biberler doğal zeytinyağı ve tuzla beraber dövülür. İyice ezildikten sonra birkaç gün daha güneş altında bekletilir. Ardından yemeklere eklenmek için cam kavanozlarda serin yerde muhafaza edilir.

İSOTUN YARARLARI

Sağlık için isot faydaları hakkında bilgi sahibi olmanızı öneririz. Güneydoğu’da yaşayan insanların uzun ömürlü olmasından ve bağışıklık sisteminin güçlü olmasından anlaşılıyor ki bu baharat oldukça faydalı. Şimdi isot baharatının yararları:

Antioksidan bir baharattır. Vücudu toksinlerden arındırır.

Hücre yenilenmesine destek olmaktadır. Ölü hücrelerin atılmasını ve yenilenmesini sağlar.

Kansere karşı koruyucu bir duvar olan isot, vücudun savunma sistemini güçlendirir.

Vücutta aşırı miktarda kolesterol ve yağ birikmesini engellemektedir.

Bulaşıcı hastalıklardan korunmak adına ölçülü şekilde isot eklenen yemekleri tüketebilirsiniz.

İsot tüketen kişilerin kan dolaşımı hızlanacağı için kendilerini daha enerjili hissederler.

Acı baharat olan isot, metabolizmayı hızlandırma etkisine sahiptir ve yağ yakımını başlatır.

Boğaz enfeksiyonu ve çeşitli solunum yolu hastalıklarını önlemek adına isot tüketilmelidir.

Enfeksiyonu giderici özelliği olduğu için idrar yolu enfeksiyonu yaşayanlara da önerilir.

Bağırsakları temizleyen isot, gaz ve spazmı iyileştirmektedir.

Yemeklere bir miktar isot eklendiğinde sindirimi kolaylaştırmaktadır.

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