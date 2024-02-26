Burun kıllarını sakın koparmayın. Öldürebilir

Burun kıllarının kesilmesi veya çekilmesi, sağlık açısından tehlikeli sonuçlara yol açabilir.
Çünkü burun, beyne giden damarları koruyan bir bariyer görevi görür.
Burun, ağız, dudak ve göz çevresindeki bölge, ölüm üçgeni olarak bilinir.
Bu bölgedeki cilt hasarları, bakterilerin kan dolaşımına karışmasına neden olabilir.
Burun kıllarını temizlemek, burun içindeki damarları yaralayabilir ve kanamaya sebep olabilir.
Ayrıca burun kıl köklerinde oluşan açık yaralar, bakterilerin vücuda girmesine ve cilt enfeksiyonlarına davetiye çıkarabilir.
Bu enfeksiyonlar, beyne ulaşarak hayati tehlike oluşturabilir.
Bu yüzden burun kıllarını koparmak, sağlığınızı riske atmak anlamına gelir.
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