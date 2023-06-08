Burunu kırmadan estetik yapılabilir mi

Kırmadan burun estetiği, geleneksel cerrahi teknikler ile kıyaslandığında daha kolay. Burun törpületme veya burun törpüleme estetiği, burun kemerinin cerrahi yöntemlerle tıraşlanarak burnun daha estetik bir görünüm alması sağlanır.



Burundaki çıkıntılarda, kemik kaymalarında veya kırılıp yanlış kaynamış burunlarda törpüleme yöntemi ile düzleştirme işlemi uygulanır. Kemik ve kıkırdak dokusuna yeni bir kırma işlemi uygulanmadan yapıldığı için daha kısa süreli ve zahmetsiz burun estetiklerinden biridir.

Kırmadan burun estetiği; yaygın biçimde tercih ve talep edilen bir operasyondur. Burun kırma uygulaması yapılan operasyonların biraz daha sancılı olmasından dolayı, bu gereksinimi olan kişiler burun kırmak fikrine daha soğuk bakmaktadır.

Tabii bazı operasyonlarda kırma zaruri olarak uygulanır. Ancak kırık olmaksızın da bazı estetik uygulamalar yapılabilmektedir.

KIRIK BURUN AMELİYATI

Kemerli burun ameliyatı, doğuştan gelen burun kemeri durumlarında uygulanan bir operasyon olduğu gibi, kırılmış burnun estetik forma kavuşturulması için de uygulanabilir.

Zaten bu sebeple kemerli burun estetiği, kırık burun estetiği olarak da bilinir. Ancak bu işlem burun kırma ameliyatı değildir. Zaten böyle bir operasyon türü de yoktur.

Burun kemeri düzeltme işlemi, burun kemeri estetiği adı verilen bir uygulamadır ve maksat kırmak değildir. Burun köprüsü ve burun kemeri düzeltme sürecinde, burun kırılmadan da bazı uygulamalar yapılabilmektedir.

BURUN TÖRPÜLEME NASIL OLUR

Burun üzerinde bulunan burun kemeri denilen bölgedeki kemiğin kalınlığı burnun V bölgesinden fazla ise bu işleme tabi tutulur. Kemik törpülenerek düzleştirilir.

Eğer yapı ve kalınlık operasyon için uygun değilse daha sonradan deformasyona uğramaması için ve burnun kemer bölgesinde çökmeler meydana gelmesin diye teknik değişikliği yapılır.

Bunun ve benzeri gibi durumların yaşanmaması için burun kemiklerinin sıkıştırılıp üst kemer bölgesi ile birleştirilmesi gerekir.

Törpüleme yeterli kalmadığı durumda birleştirme işlemi de devreye girer. Bu yüzden her zaman her burunda törpüleme işlemi yapılamayabilir. Uzman doktor kontrolü sonrasında buruna müdahalesi gereken işleme daha sağlıklı karar verir.

Hastalarda lokal ve genel olmak üzere iki çeşit anestezi türü kullanılır. Bölgenin durumuna bağlı kişilerin taleplerine göre anestezi türü değişiklik gösterebilir.

KEMİĞİ KIRMADAN BURUN ESTETİĞİNİN AVANTAJLARI

Operasyon kısa sürer

Burunda kırma işlemi olmadığı için sonrasında atel kullanımına gerek kalmaz

Sancı ve ağrı az

Şişlik, morluk ve ödem az olur

Lokal anestezi yeterlidir

Başarı oranı yüksek bir estetik operasyondur

Bandaj kemik dokusunu desteklemek için kısa süre kullanılır

İyileşme süresi kısa

Bakımı kolay