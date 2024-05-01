Bayern Münih'i Fenerbahçe'nin eski yıldızı yaktı

Şampiyonlar Ligi'nde artık sona doğru gelirken, yarı finalde dev bir mücadele oynandı.

Bayern Münih, Allianz Arena'da Real Madrid'i ağırladı.

Milli yıldızımız Arda Güler, karşılaşmaya yedekler arasında başladı.

Şaşırdık mı? Hayır tabiki de...

Maça dönecek olursak, maç yarı finale yakışır bir şekilde başladı.

Bayern Münih, henüz ilk dakikadan Sane ile gole çok yaklaştı.

Real Madrid file bekçisi Lunin, pozisyonu kurtardı ve sürprize izin vermedi.

İspanyol devini adeta boğan Bayern Münih, yaptığı ataklarla Real Madrid'i bunalttı.

REAL MADRID BASKI DİNLEMEZ!

Maçın başlamasından beri top neredeyse tamamen Bayern Münih'teydi.

Baskı yaptı, bunalttı, gol aradı Münih ancak Real Madrid bu.

Baskı dinlemez.

24. dakikada Toni Kroos, gerçekten usta işi bir ara pası attı Vinicius Junior'a.

Vinicius Junior da hızını kullanarak savunma arkasına sarktı ve bir anda Neuer ile karşı karşıya kaldı.

Brezilyalı karşı karşıya pozisyonda affetmedi ve Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

Maçın ilk şutunda ilk golünü bulmuş oldu böylece Real Madrid.

Yediği golün ardından beraberlik bulmak için baskı yapan Bayern Münih, rakip yarı sahaya yerleşerek boşluk aradı ancak Real Madrid iyi savundu.

42. dakikada Bayern Münih serbest vuruşta Kane ile gole çok yaklaşsa da, ilk yarı 1-0'lık Real Madrid üstünlüğü ile tamamlandı.

TUCHEL'DEN HAMLE

Bayern Münih'te Tuchel, ikinci yarıya değişiklikle başladı.

Goretzka'yı oyundan alırken, Guerreiro'yu oyuna dahil etti.

BAYERN MÜNİH'E 4 DAKİKA YETTİ!

Bayern Münih, 1-0 geride olduğu Real Madrid karşısında 4 dakikada bulduğu 2 golle öne geçmeyi başardı.

53. dakikada Leroy Sane, kaleci Lunin'in kapattığı köşeden harika bir gol atarken, Harry Kane kazanılan penaltı sonrası 57. dakikada ters köşe yaparak skoru 2-1'e getirdi.

Atılan goller sonrası taraftarlar da iyice ateşlendi.

MIN JAE BAYERN MÜNİH'İ YAKTI

Real Madrid, 82. dakikada eski Fenerbahçeli futbolcu Kim Min Jae'nin Rodrygo'ya yaptığı müdahale sonrası penaltı kazandı.

Topun başına geçen Vinicius Junior, kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak maça dengeyi getirdi.

Kim Min Jae, kendi takımını yakmış oldu.

O müdahaleyi yapmasa, dikkatli olsa belki de maçı Bayern Münih kazanacaktı ve İspanya'ya avantajlı gidecekti.

TUR DÜĞÜMÜ İSPANYA'DA ÇÖZÜLECEK!

Dev maç 2-2 sona erdi ve finalist İspanya'da oynanacak maçta belli olacak.

Real Madrid'in İspanya'da fişi çekip finale çıkacağını düşünüyorum.

Arda Güler bu maçta süre almadı, bir yandan ona üzüldük.

8 Mayıs'ta oynanacak rövanş maçında neler olacak, hep birlikte göreceğiz...