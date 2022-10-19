Bilime ayrılmayan ödenek din hizmetlerine ayrıldı

TBMM Başkanlığı’na sunulan Cumhurbaşkanlığı 2023 Yılı Bütçe Teklifi, AKP iktidarının kamu kaynağını en fazla aktardığı alanları ortaya koydu. Din Hizmetleri ve Yaygın Din Eğitimi’ne 2023 yılı için ayrılması teklif edilen ödenek, 2022 yılına göre yüzde 126 arttı.

ÖDENEĞİ 10’A KATLADI

Diyanet İşleri Başkanlığı eliyle yürütülen din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için teklif edilen ödenek, “Kadının Güçlenmesi” ile “Uzay ve Havacılık” gibi kritik önemdeki programlara ayrılan ödeneği 10’a katladı.

KASA ARDINA KADAR AÇILDI

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Merkezi yönetim bütçe ödeneklerinin programlara göre dağılımında dikkati çekici detaylar yer aldı. Türkiye’yi ileri götürecek çok sayıda programa düşük ödenek teklif edilirken din öğretimi için kasa ardına kadar açıldı.

31 MİLYAR 365 MİLYON 624 BİN TL TEKLİF EDİLDİ

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’ne göre, Din Hizmetleri ve Yaygın Din Eğitimi Programı için 31 milyar 365 milyon 624 bin TL teklif edildi. Programa 2024 ve 2025 yılları ayrılması öngörülen ödenek miktarı ise sırasıyla 37 milyar 865 milyon 469 bin TL ve 43 milyon 531 milyon 215 bin TL oldu. Din hizmetleri ve yaygın din eğitimine 2023 yılı için teklif edilen ödenek, “Kadının Güçlenmesi” programına teklif edilen ödeneği yüzde bin 403, “Uzay ve Havacılık” programına teklif edilen ise yüzde 778 aştı.

Uzay ve Havacılık ile Kadının Güçlenmesi programlarına 2022 yılında ayrılan ve 2023 yılında ayrılması planlanan ödenek miktarları ise şöyle kaydedildi:

Uzay ve Havacılık:

-2022 673, 9 milyon TL

-2023 3,5 milyar TL

Kadının Güçlenmesi:

-2022 943,2 milyon TL

-2023 2 milyar TL