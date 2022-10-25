Türkiye'de üniversitelerde bilim bitirildi. Danimarka'nın Teknik Üniversitesi'nde bakın neyi başardılar

Danimarka Teknik Üniversitesi'nden bilim insanları, normal bir fiber optik kablo üzerinden fotonik çip kullanarak saniyede 1.84 petabit veri aktarım hızına ulaştı. 1 terabayt boyutunda tam dolu bin adetten fazla bir diskte depolanan veriler saniyeler içerisinde aktarıldı. Bu sonuç dünyadaki mevcut bant genişliğinin neredeyse iki katı olarak kayıtlara geçti.

Danimarkalı ekip, Asbjorn Arvad Jorgensen liderliğinde veri akışını, kablodaki her bir fiber optik ipliğe karşılık gelen 37 hatta ayırarak işe başladı. Her bir hat, optik spektrumda farklı renk frekanslarıyla eşleşen 223 daha küçük akışa bölündü. Böylece 7,9 km mesafedeki iki nokta arasında “büyük ölçüde paralel uzay ve dalga boyu iletim” protokolü oluşturuldu.

Tek bir bağlantı üzerinden böylesine bir hızı ölçmenin mevcut bir yolu olmadığından, bilim adamları her küçük akış üzerinden sahte veri parçaları gönderdi ve tüm akışlardan elde edilen bant genişliğini topladı. Alınan verilerin iletilenlerle eşleştiğinden emin olmak için her kanal ayrı ayrı test edildi.

Bu hızlar daha uzun mesafelerde korunabilirse, internet servis sağlayıcılarının yalnızca lazer kodek cihazlarını değiştirmesi ve optik kablo altyapısını olduğu gibi bırakması yeterli olacak.