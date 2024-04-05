Gençler Türkiye'de nasıl zengin olur? Her analizi tutan Prof. Cevdet Bozkuş açıkladı. Yapın bunları

Merakla beklenen 31 Mart yerel seçimleri geride kalırken; Kafkas Üniversitesi'nde Jeoloji Profesörü Cevdet Bozkuş, içinde bulunduğumuz zengin coğrafyada neden insanlarımızın fakirlikle sınandığını açıkladı.

Türkiye'nin gelişmemesi üzerine kurulu bazı düzenleri açıklamasının yanında Prof. Cevdet Bozkuş, seçimde 22 yıl sonra en çok ilde oy sahibi olan CHP'nin yeni yol haritasının ne olması gerektiğini anlattı.

Gençlerin bu topraklar üzerinde nasıl zengin olacağını da 4 madde ile sıraladı. İşte Prof. Bozkuş'un "Ne Zaman Düzeleceğiz?" başlıklı o yazısı:

Bu zengin coğrafya üzerinde yoksul ve fakirlikle boğuşan bir millet. Neden? Bunun en büyük sebebi ABD emperyalizmi ve onun suç ortağı AB, hiçbir zaman güçlü ve kalkınmış bir Türkiye istememişlerdir. Bir yılda bizi NATO ya aldılar, 65 yıldır AB üyeliğine almadılar. Çünkü;

1- Güçlü bir Türkiye onların bölgedeki hakimiyetlerini bitirir.

2- Ortadoğu ülkelerinin onlara bağımlılığım azaltır.

3- Arabistan kıtasındaki petrol zengini İslam ülkeleri halklarına örnek olur.

4- Güçlü bir Türkiye halkı çok şeyler başarır ve dünyada saygın yerini alır.

5- Tam bağımsız demokratik bir ülke olur..

Ancak tam bağımsız kalkınmış bir Türkiye asla onların işine gelmez. Hatta hükümetlerin kurulmasında aktif rol oynayarak işi sağlama alırlar. Ecevit iktidarları hariç. Onu da çok yaşatmadılar.

2000'li yılların başı. Recep Tayyip Erdoğan sık sık ABD'ye neye gitti ve kimlerle görüştü? Bunu en iyi Turhan Çömez bilir. Yani 2002 AKP iktidarı nasıl kuruldu, ABD ne rol oynadı, ABD kurulmasında vesile olduğu iktidarlara ne tavsiye eder? Acaba şunları söyledi mi

1- Din ve mezhep üzerinde siyaset yapın

2- Irk üzerinden siyaset yapın

3- Toplumu bölün, kutuplaştırın. Ülke içinde sürekli kavga olsun.

4- Terör asla bitmesin.

5- Ülke gelişmesin ve kalkınmasın. Yoksulluk artsın. Yoksullukla yönetin.

6- Kendinizi ve çevrenizi zenginleştirin.

7- İktidarda sürekli kalmak için ona göre bir sistem kurun.

Evet şu an o durumdayız. Batı emperyalizmi yanı ABD ve AB bizi istedikleri gibi kullandılar. Osmanlı son dönemlerinde de aynı oyunu oynadılar. Hatta ülkemizi işgal ettiler. Ama o koca yürekli adam Mustafa Kemal ve arkadaşları bu milletin önüne düştüler, ülkeyi işgalden kurtardılar. Hatta demokratik bir cumhuriyet kurdular. Bu bir mucizeydi. Başardılar. Demek ki bu milleti inandırdığınız zaman ülkesi ve vatanı için yapamayacağı şey yoktur. Daha sonra gelenler o iradeyi gösteremediler. Batı emperyalizminin güdümüne girdiler ve ülkeyi bu hale getirdiler.

"SİYASETTE BİR ŞEYE İHTİYACIMIZ VAR"

O halde siyasette bir şeye ihtiyacımız var. Mustafa Kemal Atatürk iradesi. Ülkesini kendinden daha çok seven, ahlaklı, dürüst, çalışkan, liyakatli dava adamlarına ihtiyaç var.

Nitekim 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde bir şey gördük. Bu halk partilerden ziyade Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Yılmaz Büyükerşen gibi o iradeye sahip siyasetçileri görünce gözünü kırpmadan destek oldular. O halde bizim bu tür siyasetçilere çok ihtiyacımız var. Aslında bu tür siyasetçilerin çoğunluk da olduğu partilere ihtiyacımız var. Atatürk’ün kurduğu CHP bunu yapabilir. Ne yapabilir;

1- Merkezi yönetim, ülkeyi, kendinden daha çok seven Atatürk iradesinde olan bir ekipten oluşmalı. Genel başkan ve ekibi partiyi işgal etme çabasında olmamalı. Başarısız olunca hemen bırakıp gitmeli.

2- Merkez ve İlçe, İl teşkilatları halkla bütünleşmiş güçlü bir teşkilat yapısı olmalı.

3- Adayları asla genel merkez belirlememeli. Adaylar üye yoklaması ve kamu oyu yoklaması ile belirlenmeli. O zaman halk da karşılığı olan belediye başkanları ve milletvekillerinden oluşan bir parti oluşur ki bu partinin de hiçbir zaman sırtı yere gelmez.

4- Bu güçlü parti halkın beklentilerine karşılık veren bir sistem kurarak bu ülkeyi kalkınmış ve güçlü bir ülke konumuna getirir.

O halde dürüst, çalışkan, yetenekli siyasetçilerle ya da onlarda oluşmuş partilere kavuştuğumuz da bu ülke kısa zamanda düzelir. Çünkü böyle bir coğrafya, dünyanın hiçbir yerinde yoktur...