Büyük bir bankandan sıfır faizli kredi! Banka şubelerinden başvurulabilinecek

Türkiye İş Bankası sıfır faizli “Hoş Geldin Kredisi” kampanyası başlattı. İsbank.com.tr de yer alan krediye İş Bankası şubelerinden başvurular gerçekleştirilebiliyor.

Büyük bir bankandan sıfır faizli kredi! Banka şubelerinden başvurulabilinecek

Bankaların yeni müşteri kazanım kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’nin en büyük özel bankası olan Türkiye İş Bankası, sıfır faizli kredi kampanyası başlattığını duyurdu.

Türkiye İş Bankası, bu yıl yeni müşterisi olan ya da geçmiş yıllarda müşteri olup ürün ve hizmet kullanımını aktifleştiren gerçek kişi tacirlere ve KOBİ’lere sıfır faizli kredi olanağı sağlıyor. 2023 yılı içerisinde ikincisi gerçekleşen ve ilgi toplayan kampanya kapsamında 100 bin TL’ye kadar 6 ay vadeli kredi kullanılabiliyor. Detayları isbank.com.tr de yer alan krediye İş Bankası şubelerinden başvurular gerçekleştirilebiliyor.

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