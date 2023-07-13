Büyük İstanbul Otogarı'nda deprem güçlendirme çalışması başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bayrampaşa'da bulunan Büyük İstanbul Otogarı'nda riskli bulunan köprüde deprem güçlendirme çalışması başlattı.

Büyük İstanbul Otogarı'nda deprem güçlendirme çalışması başlatıldı

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 29 yıldır hizmet veren, her gün binlerce insanın kullandığı Bayrampaşa'daki otogarın alt katlarındaki birçok bölümünde kolon ve kirişlerin sıvaları dökülmeye başladığı tespit edildi.

İBB tarafından işletilen otogarda, dökülen sıvalar nedeniyle kolon ve kirişlerin içindeki demirler açığa çıkarak, korozyona bağlı paslanmalar görüldü.

Bu kapsamda otogarın güney girişindeki köprüde güçlendirme çalışması başlatıldı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu yapıyı deprem güvenliği açısından incelemelere başladıklarını söyledi.

Çok hızlı şekilde deprem etkisindeki performans değerlendirmeleri raporlarının hazırlandığını dile getiren Alpay, "Otogar alanı ve çevresindeki yollar, köprülerle birlikte de 290 bin metrekare bir yapıdan bahsediyoruz. Bu alanda güçlendirmenin, yapının birbiriyle olan ve özellikle temeldeki birleşmeleri nedeniyle de bütün bu sistemin birlikte çözülmesinin daha doğru olacağı kanaatindeydik." dedi.

ÇALIŞMALARIN 1,5 YIL SÜRMESİ BEKLENİYOR

Alpay, riskli bulunan bir başka köprünün iki yıl önce trafiğe kapatıldığını, hazırlanan rapor çerçevesinde de projelerin tamamlandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Özellikle Güneydoğu istikametinde bulunan ve katlar arası köprü dediğimiz yüzde 8 açıklıklı, yüzde 10 eğimli viyadük köprüden çalışmamıza başlıyoruz. Öncelikli olarak temel temelinde ve temeldeki bağ kirişlerdeki güçlendirme, daha sonra kolon ve kiriş bağlantılarındaki güçlendirme işlemimizi tamamlamış olacağız. Şu anda bulunduğumuz köprü için 150 günlük bir süre öngörülüyor. Burada bir aksamaya neden olunmayacak. Diğer alanda da hızlı bir şekilde girip, 1-1,5 yıl içinde deprem güvenliği tam anlamıyla sağlanmış bir otogarla vatandaşımızı buluşturmuş olacağız."

(Kaynak: AA)

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