Büyük skandalı Mehmet Akif Ersoy ortaya çıkarmıştı. Nereden aday olacaklarını bile bilmiyorlardı

AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu seçim döneminde nereden aday olacağını bilmiyordu. Büyük skandalı Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy ortaya çıkarmıştı.

Büyük skandalı Mehmet Akif Ersoy ortaya çıkarmıştı. Nereden aday olacaklarını bile bilmiyorlardı

AKP Trabzon Milletvekili ve eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun seçim dönemindeki skandal tavrı yeniden gündem oldu. Karaismailoğlu nereden milletvekili adayı olduğunu bilmiyordu.

Habertürk TV’de Mehmet Akif Ersoy’a konuk olan Karaismailoğlu, aday olacak mısınız sorusuna, “Öyle görünüyor” yanıtını verdi. AKP’li Karaismailoğlu, "Nereden aday olduğunuzu biliyor musunuz?” sorusuna da yanıt vermedi. Soruyu duyunca gülen Karaismailoğlu, şunu söyledi:

“Biz memleketimize hizmet ediyoruz. Bizim için görevler…”

Ersoy’un "İstanbul’dan adaysınız öyleyse" demesine üzerine Karaismailoğlu, “Hayırlısı olsun” dedi.

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