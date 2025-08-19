Transferi resmen duyurdular! Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı belli oldu: Fenerbahçe...

Adı Fenerbahçe ile de anılan Hakan Çalhanoğlu için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Inter'in ilk etapta bırakmak istemediği Hakan Çalhanoğlu için işler bu kez tam tersine döndü ve milli oyuncu ile ayrılık kapıya dayandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU FENERBAHÇE İLE ANLAŞAMADI

Yaz transfer döneminin en gözde isimlerinden biri de Hakan Çalhanoğlu oldu. Inter'den ayrılığı gündeme gelen milli orta sahanun adı ciddi bir şekilde Fenerbahçe ile anıldı. Ancak bu transferde olumlu herhangi bir gelişme yaşanmadı.

HAKAN ÇALHANOĞLU ARABİSTAN'A GİDİYOR

Akşam'da yer alan habere göre; Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr, Inter'e Hakan Çalhanoğlu için 30 milyon euroluk teklifte bulundu. 31 yaşındaki milli oyuncu ile büyük oranda anlaşan Arap ekibinin Inter'i de ikna ederek bu transferi kısa süre içinde bitirmeye hazırlandığı belirtildi.

Bu transferin gerçekleşmesi halinde Suudi ekibi, Fenerbahçe'ye transfer olan Anderson Talisca'nın boşluğunu Hakan Çalhanoğlu ile doldurmuş olacak.

GEÇEN SEZONKİ RAKAMLARI

Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon Inter formasıyla 47 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 40'ında ilk 11'de yer aldı. Toplam 3081 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, 11 gol ve 8 asistle skora etki etti.

