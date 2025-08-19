Yılın sürprizini resmen duyurdular! Alexander Sörloth lige geri dönüyor

Kariyerine Atletico Madrid'de devam eden Alexader Sörloth, geçen sezon aldığı sürelerden memnun olmadığını yönetime bildirmişti. Ancak buna rağmen LaLiga'da yeni sezonun ilk maçına kulübede başlayan Alexander Sörloth, takımdan ayrılma kararı aldı.

ALEXANDER SORLOTH'UN ADI FENERBAHÇE İLE GEÇMİŞTİ

Yaz transfer döneminin kapanmasına haftalar kala Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarına devam ediyor. Alexander Sörloth için henüz somut bir adım gelmezken, oyuncunun kararını verdiği iddia edildi.

ALEXANDER SORLOTH PREMIER LİG'E GERİ DÖNÜYOR

Akşam'da yer alan habere göre; Espanyol maçına yedek başlayan Alexander Sörloth, takımdan ayrılık kararı aldı. Başkent ekibine durumu bildiren Alexander Sörloth için Atletico'nun 35 milyon euro bonservis bedeli biçtiği ve Premier Lig ekiplerinin bunu karşılayabileceği belirtildi.

Haberde, henüz hangi İngiliz takımının Alexander Sörloth ile ilgilendiği belirtilmezken, transferin kısa süre içerisinde bitebileceği ve Norveçli golcünün yeniden Premier Lig macerasına başlayacağı öne sürüldü.

