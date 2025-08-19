Anderson Talisca ezeli rakibe gidiyor! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Fenerbahçeliler şoka uğradı

Anderson Talisca gündemden düşmüyor. Fenerbahçe'nin son oynadığı Göztepe maçında penaltı kaçırması sonucu eleştirilerin odağı haline gelen Brezilyalı 10 numara için flaş bir iddia ortaya atıldı. Anderson Talisca, yeniden ülkesine dönebilir.

ANDERSON TALISCA GÖZTEPE MAÇINDA KRİTİK PENALTIYI KAÇIRDI

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynanan karşılaşmada oyuna sonradan giren Anderson Talisca, son dakikalarda kazanılan penaltı için topun başına geçti. Ancak yıldız oyuncunun penaltıyı kaçırması, dönen topta da meşin yuvarlağa dokunamaması sonucu Fenerbahçe, İzmir deplasmanından 1 puanla döndü.

Maçın hemen ardından taraftarlar Anderson Talisca'ya tepki gösterirken, transferde bir son dakika gelişmesi yaşandı.

ANDERSON TALISCA ESKİ TAKIMININ EZELİ RAKİBİNE GİDEBİLİR

Fenerbahçe'de Anderson Talisca ile yollar ayrılabilir. Akşam'da yer alan habere göre; Brezilya'nın köklü takımlarından Gremio, tecrübeli oyuncu için harekete geçti.

Fenerbahçe ile temasa geçen Gremio'nun Anderson Talisca'nın şartlarını sorduğüu aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin Talisca için 25-30 milyon arasında bir beklenti içerisinde olduğu belirtildi. İlk etapta Anderson Talisca için istenen bonservis bedelini çok bulan Brezilya ekibinin, Fenerbahçe'ye beklenenin altında bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi.

Öte yandan Anderson Talisca'nın da Gremio'ya "Evet" diyebileceği ve transfere sıcak baktığı ileri sürüldü. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Talisca eski takımı Bahia'nın ezeli rakibine transfer olmuş olacak.

