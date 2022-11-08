Büyük tepki çekti: İETT şoföründen engelli vatandaşa küfür ve hakaret

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde İETT’ye ait bir otobüs şoförünün, engelli kartı olmadan otobüse binmek isteyen engelli vatandaşa yönelik ağır hakaretleri sonrası saldırı girişiminde bulunması tepki çekti.

Karar’da yer alan habere görre; engelli vatandaşa küfür eden şoför, araya girip kendisini engellemeye çalışan yolculara da bağırdı.

HAKARET VE KÜFÜR ETTİ

Videonun bir bölümünde şoförün, "Geberteceğim seni. Bak amca vuracağım seni sakat bırakacağım. Vermiş Allah belanı zaten" dediği görülüyor. Sosyal medyaya düşen görüntülerde şoförün daha ağır hakaret ve küfürler savurduğu dikkat çekiyor.

Yolcular ise duruma tepki gösterdi. Bazı yolcular, plaka ve araç hattı bilgilerini alarak İETT'ye şikayette bulunacaklarını belirtti.