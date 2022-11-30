İşitme engelliler artık müzik dinleyebilecek. Bilim insanları sevindiren haberi duyurdu

İşitme engelliler, beynin işitmek için kullanılan bölümünde titreşim hissederek müzik dinleyebileceğini açıkladı.

İspanya Malaga Üniversitesi'ndeki bilim insanları, bu titreşimleri geliştiren ve işitme engellilerin müzik dinlemesine yardımcı olan bir cihaz tasarladığını duyurdu.

"HEDEFİMİZ ENGELLİLERİN DE MÜZİK DİNLEYEBİLMELERİ"

Bilim insanları tarafından tasarlanan cihazın, enstrümanlardan çıkan titreşimleri kullanarak beyne, 'dokunsal yanılsama' adını verdikleri çeşitli uyarıcılar yollandığını belirtti. Yayınlanan makalenin yazarı Paul Remache, "Uzun vadede hedefimiz, işitme engellilerin müzik 'dinleyebilmesi'" açıklamalarında bulundu.

Cihazın şu anda prototip aşamasında olduğu ve sadece bir bilgisayara bağlanarak çalışabildiği ifade edildi. Fakat ekibin asıl hedefinin, cihazı taşınabilir bir hale getirerek konserlerde kullanılabilir olmasını sağlamak olduğu ifade edildi.

RUHSAL SAĞLIĞI OLUMLU ETKİLİYOR

Araştırmanın önemli detaylarından biri müziğin, bireylerin ruhsal bozukluklarını düzeltmek ve ağrı tedavisi için kullanmak olduğu açıklandı.

Araştırma ekibinin cihaza kodlanan algoritmanın nasıl çalışacağını anlamak için 50'den fazla katılımcıyla bir çalışma yürüttüğü ifade edildi.

Katılımcılar, gürültü önleyici kulaklık takarak duyma yetilerini etkisiz hale getirdikten sonra bileklerine bağlanan cihazları test etti. Testin sonuçlarında, geliştirilen cihazların müzik 'dinlemenin', ruhsal sağlığına olumlu etkilerde bulunduğu ifade edildi.

Elde edilen veriler sayesinde titreşimin, sesten daha hoş ve normalden farklı duygusal tepkilere yol açtığı aktarıldı. Araştırmacılar konu hakkında, "Ritim, tempo ve melodi, yarattıkları 'dokunsal yanılsamalar' ile normal sesten farklı bir duygusal tepkiye neden oldu" ifadelerini kullandı.

Bilim insanları, daha önce işitme engellilerin müzik dinlemesine yardımcı olacak çeşitli cihazlar üretmeyi denemişti ancak bu tasarım, müziğe duygusal bir tepki verilmesini sağlayan ilk cihaz oldu.