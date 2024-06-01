Büyük uyarı. Bu saatlerde ölebilirsiniz. Meteoroloji tarih verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Büyük uyarı. Bu saatlerde ölebilirsiniz. Meteoroloji tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Haziran ayının ilk haftasında sıcaklıkların 28 dereceyi görebileceğini söyleyerek vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, Haziran ayının ilk haftasında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Hava sıcaklıklarının 34-38 derece aralığında olacağı değerlendiriliyor.

Ayrıca kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar için de saat veren Meteoroloji, saat 11-16 aralığında sokağa çıkmamaları yönünde uyarı yaptı.

Yapılan uyarıda, şu ifadelere yer verildi:

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; geçen hafta boyunca bölgemizi etkileyen yağışlı ve serin havanın bölgemizi terk ederek, yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacağı tahmin edilmektedir.

Bölgemiz genelinde hafta sonu mevsim normalleri civarında seyredecek hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artarak, hafta ortasına kadar 6 ila 10 derece mevsim normalleri üzerine çıkması beklenmektedir.

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İSTANBUL İÇİN UYARI

Önümüzdeki günlerde İstanbul’da hava sıcakları 32 dereceyi bulacak. Meteoroloji konuyla ilgili açıklama yaparak saat 11 ile 16 arası uyarısında dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

MUĞLA’DA SICAKLIKLAR 38 DERECE OLACAK

Gelecek günlerde Muğla'da beklenen en yüksek sıcaklıkların 34-38 aralığında olacak. Dolayısıyla vatandaşların dışarı çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı.

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