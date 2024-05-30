Meteorolojiden 3 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Kaynak: AA
Meteorolojiden 3 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Burdur, Isparta ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısında bulunurken, vatandaşlara dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Meteorolojiden uyarının bulunduğu bir açıklama paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Burdur ve Isparta çevreleriyle Antalya'nın batısında beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Öte yandan vatandaşlara; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiyesinde bulunuldu.

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