Meteorolojiden 3 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Meteorolojiden uyarının bulunduğu bir açıklama paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Burdur ve Isparta çevreleriyle Antalya'nın batısında beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Öte yandan vatandaşlara; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiyesinde bulunuldu.