Büyükanıt'ın yeğeni bütün mal varlığını bakın nereye bağışladı 'Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın öz yeğeniydi'

Kaynak: Patronlar Dünyası
Büyükanıt'ın yeğeni bütün mal varlığını bakın nereye bağışladı 'Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın öz yeğeniydi'
2019 yılında hayata gözlerini yuman eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın yeğeni Filiz Acıgöl hayatını kaybetti. Acıgöl tüm malvarlığını bağışladı.

Eğitimci Filiz Acıgöl, Darüşşafaka cemiyeti dergisine verdiği bir röportajda, “Evlenmedim, çocuğum yok. Benden sonra malvarlığımın ne olacağını çok düşündüm. O zaman aklıma gelen tek kurum Darüşşafaka oldu. Bu da annemin ikinci eşi Remzi Babam yüzünden. O da Darüşşafakılıydı. ‘Darüşşafaka olmazsa okuyamazdım’ derdi. Çok iyi bir ilişkimiz vardı. Hep saygıyla yad ederim. Onun yaşadıklarını düşündüm ve birkaç çocuk daha okuma imkanı bulsun, önü açılsın istedim. Yeni doktorlar, yeni öğretmenler yetişsin diye malvarlığımı bağışladım. Darüşşafakalı öğrencileri tanıdıkça için daha da rahatladı” Şeklinde konuşmuştu.

Acıgöl önceki gün maalesef hayatını kaybetti. Cenazesi ise bugün Erenköy Galippaşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karacahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verildi. Acıgöl bütün mal varlığını ise Darüşşafaka’ya bağışladı.

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2019 yılında yaşamını yitiren Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın ablası Suzan Korap 2007 yılında vefat etmişti. Büyükanıt o gün taziyeleri Korap’ın tek çocuğu olan yeğeni Filiz Acıgöl ile birlikte kabul etmişti.

Büyükanıt, her fırsatta yakın arkadaşlarına, ablasının üzerinde çok büyük emeği olduğunu, henüz çocuk yaşlarda annesini kaybettiğinde, Yaşar Büyükanıt’ın bakımını dayısıyla birlikte ablası Suzan Korap’ın üstlendiğini anlatırdı.

Büyükanıt ve ablası, ekmeğin karne ile alındığı sütün bulunmadığı, savaş döneminin çocuklarıydı, anne Fikriye Hanım oğluna bu yüzden “Yaşar” ismini koymuştu.

Suzan Korap sanata büyük ilgi duyuyor, resim ve plastik sanatlarla yakından ilgileniyordu. Yaşar Büyükanıt’ta ablası sayesinde sanata ilgi duyardı.

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