İmamoğlu: Emekli kahvehaneye gidip çay bile içemiyor

Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu: Emekli kahvehaneye gidip çay bile içemiyor
Esenyurt’ta konuşan Ekrem İmamoğlu vatandaşlara seslenerek emeklinin halini açıkladı.

Yerel seçimlere sayılı günler kala mitingler de hızlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt’ta açıklamalarda bulundu.

Esenyurtlulara metro müjdesinde bulunan İmamoğlu, “Mahmutbey – Bahçeşehir – Esenyurt metro hattının yüzde 40’ı bitti. Bu hattı Kabataş’a bağlayacağız” dedi. Esenyurt’taki çarpık kentleşmeye de değinen İmamoğlu, “Bunlar Esenyurt’ta imar izni çıkartabilmek için bu derenin yönünü değiştirdiler çapını küçülttüler. Biz düzelttik. Artık sel basacak insan ölecek diye kimse korkmuyor” dedi.

434059189-988733749277787-2933571802406806274-n.jpg

EMEKLİLER ÇAY BİLE İÇEMİYOR

Ay sonunu getirmeye çalışan emekliler hakkında konuşan İmamoğlu “Bir emekli kahvehaneye gidip çay bile içemiyor” dedi.

Devamında İmamoğlu “Emekliyi sefil etmediler mi? İşçiyi sefil etmediler mi? Paramızı pul etmediler mi? Bir emekli kahvehaneye gidip çay bile içemiyor. Onlar sadece kendileri için siyaset yaparlar biz sizin için çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

gjwbeeawaaanfpe.jpg

434142094-988733952611100-5024151924057769273-n.jpg

İlgili Haberler
Büyükanıt'ın yeğeni bütün mal varlığını bakın nereye bağışladı 'Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın öz yeğeniydi'
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na bütçe eleştirisi. ‘2 günlük konsere 550 milyon lira harcanmış’
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın İstanbul mitingi için ek sefer ve düzenlemeler
İmamoğlu seçim çalışması yapan 17 bakana meydan okudu: Topunuz gelin
İmamoğlu: 31 Mart’ta mertlik kazanacak kumpas kaybedecek
Son Haberler
Türkan Şoray ve Ali Poyrazoğlu arasında öpüşme sahnesi itirafı. 'Gel benim yakışıklı sevgilim' Magazin
Türkan Şoray ve Ali Poyrazoğlu arasında öpüşme sahnesi itirafı. 'Gel benim yakışıklı sevgilim'
İmamoğlu açıkladı. Evsiz vatandaşlar için eski İETT otobüsleri bakımevine dönüştürüldü Gündem
İmamoğlu açıkladı. Evsiz vatandaşlar için eski İETT otobüsleri bakımevine dönüştürüldü
Kocaeli'de kaza: Otomobil sürücüsü yaralandı Yerel Haberler
Kocaeli'de kaza: Otomobil sürücüsü yaralandı
Bu kişiler boşuna ehliyet kursuna kayıt yaptırmasın! Ehliyet alamayacaklar Ekonomi
Bu kişiler boşuna ehliyet kursuna kayıt yaptırmasın! Ehliyet alamayacaklar
Beşiktaş'ta sakatlık. Maça devam edemedi Spor
Beşiktaş'ta sakatlık. Maça devam edemedi
Bu kruvasan tarifi ile kokuyu alan komşular kapınızda bitecek Yemek Tarifleri
Bu kruvasan tarifi ile kokuyu alan komşular kapınızda bitecek
Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’a sıra dışı teklif. 'Onda birini versen de olur' Gündem
Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’a sıra dışı teklif. 'Onda birini versen de olur'