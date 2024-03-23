İmamoğlu: Emekli kahvehaneye gidip çay bile içemiyor

Yerel seçimlere sayılı günler kala mitingler de hızlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt’ta açıklamalarda bulundu.

Esenyurtlulara metro müjdesinde bulunan İmamoğlu, “Mahmutbey – Bahçeşehir – Esenyurt metro hattının yüzde 40’ı bitti. Bu hattı Kabataş’a bağlayacağız” dedi. Esenyurt’taki çarpık kentleşmeye de değinen İmamoğlu, “Bunlar Esenyurt’ta imar izni çıkartabilmek için bu derenin yönünü değiştirdiler çapını küçülttüler. Biz düzelttik. Artık sel basacak insan ölecek diye kimse korkmuyor” dedi.

EMEKLİLER ÇAY BİLE İÇEMİYOR

Ay sonunu getirmeye çalışan emekliler hakkında konuşan İmamoğlu “Bir emekli kahvehaneye gidip çay bile içemiyor” dedi.

Devamında İmamoğlu “Emekliyi sefil etmediler mi? İşçiyi sefil etmediler mi? Paramızı pul etmediler mi? Bir emekli kahvehaneye gidip çay bile içemiyor. Onlar sadece kendileri için siyaset yaparlar biz sizin için çalışacağız.” ifadelerini kullandı.