Büyükçekmece'de 3 şahıs otomobilden havaya ateş edip sosyal medyada paylaştılar

Kaynak: DHA
Büyükçekmece'de 3 şahıs otomobilden havaya ateş edip sosyal medyada paylaştılar
Büyükçekmece'de otomobilin içindeki 3 şahıs, kurusıkı silahla havaya ateş ederek o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Büyükçekmece'de 3 kişi, kurusıkı tabanca ile otomobil seyir halindeyken havaya ateş etti. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medya hesaplarından "Beyler ünlü olduk" yazarak paylaştılar.

Görüntülerin sosyal medyada tepki toplaması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonrası kimlikleri tespit edilen A.B.(16), G.A.(17) ve M.Ö.(16) polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokulması" suçundan işlemleri devam ediyor.

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