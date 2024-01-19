Büyükçekmece’de Belediyesine rüşvet operasyonunda 8 ay detayı. Deprem beklenen İstanbul’da bu yapılır mı?

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan rüşvet, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonu kapsamında aralarında Büyükçekmece Belediyesi çalışanları, Sorumlu Yapı Denetim Ve Zemin Etüd Firmalarının Görevlileri ve Sorumlu Müteahhit Görevlileri’nin yer aldığı 22 kişi gözaltına alındı.

TEMELSİZ EVLER 55 MİLYONA SATILIYOR

Büyükçekmece Karaağaç bölgesinde yapımı tamamlanan “4 Mevsim İstanbul” adlı projenin temellerinin atılmadığı, zorunlu fore kazıklarının çakılmadığı ve sismik kontrollerini yapılmadan inşa edildiği iddia edildi.

144 adet ruhsatsız ve olası depreme dayanıksız villaların ise internet üzerinden 55-60 milyona satıldığı ortaya çıktı.

8 AY ÖNCE ŞİKAYET EDİLDİ BELEDİYE İŞLEM YAPMADI

Diğer taraftan operasyonun 12 Aralık 2022’deki bir şikayet dilekçesi üzerine başlatıldığı belirlenirken Yeniçağ’dan Tolga Şahin’in haberine göre, 7 firmanın 8 ay önce durumu CİMER’e bildirdiği ortaya çıktı. Firmaların şikayet dilekçesinde operasyon kapsamında gözaltına alınan T.A’nın çok düşük teklifler sunduğu, T.A’nın tekliflerinin diğer teklif verenlere oranlar 3/1 oranda olduğu, ihale kanununa göre istenen zemin etüdü, sondaj gibi işlerin T.A’dan istenmediği ve usulsüzlük yapıldığına dikkat çekildi. Bölgede böyle bir durumun varlığından şikayet edilen dilekçenin ulaştığı CİMER ise, durumu Büyükçekmece Belediyesi’ne bildirdi. Şikayetçi firmaların belediyeye gidip durumu izah etmesine rağmen belediyenin ise ilgili firmalarla ilgili herhangi bir girişimde bulunmadığı ortaya çıktı.

RÜŞVET OPERASYONUNDA SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Sak’ın ise Eresin Hotel sahibi Bircan Eresin'den 500 bin dolar nakit rüşvet alma operasyonunda suçüstü yakalandığı ve 2 yıl hapse mahkûm olduğu öğrenildi.



(Fotoğraf: Emir Somer/ Sabah)