A Haber muhabiri ve kameramanı darbedildi

Kaynak: DHA
A Haber muhabiri ve kameramanı darbedildi
Büyükçekmece Belediyesi'nde rüşvet iddiasıyla 22 kişinin gözaltına alınmasından sonra bir grup tarafından A Haber muhabiri ve kameramanı belediye binası önünde darp edildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi'nde çalışan bazı personel hakkında rüşvet aldıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da bulunduğu 22 kişiyi gözaltına aldı.

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Gözaltına alınanlardan 4'ü belediye binasındaki ofislerine getirildi. Çevik kuvvet ekipleri belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ofislerde inceleme ve arama yapıldı. Yapılan incelemelerden sonra 4 şüpheli götürülmek üzere dışarı çıkarıldı. Belediye binası önündeki kalabalık da meslektaşlarına alkışlarla destek verdi. Bu sırada kimliği belirlenemeyen iki kişi, olay yerinde A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Hüseyin Koçak'ı darp etti.

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Diğer basın mensuplarının müdahalesiyle saldırganlar güçlükle sakinleştirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli ise araçlarla götürüldü. A Haber muhabiri Vural, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

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