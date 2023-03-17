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Büyükçekmece'de kaçak inşa edilen 24 yapı yıkıldı

Büyükçekmece Belediyesi, ilçede kaçak inşa edildiği tespit edilen 24 yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 15:28
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Büyükçekmece'de kaçak inşa edilen 24 yapının yıkımı gerçekleştirildi

Büyükçekmece'de kaçak inşa edilen 24 yapı yıkıldı
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Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin imar ve zabıta müdürlüğü ekiplerinin, kaçak yapıldığını tespit ettiği ve mühürlediği 24 bina için yasal süreç başlatılarak yıkım kararı alındığı belirtildi.

Yapılan tebligatların süresinin sona ermesi üzerine, çevik kuvvet ve zabıta ekipleri gözetiminde yıkımların gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, eş zamanlı olarak 4 ayrı bölgede sürdürülen yıkım işlemine kaçak yapı sahiplerinin direnmek istedikleri ancak engelleyemedikleri ifade edildi.

Açıklamada, belediyenin geçen ay Büyükçekmece Gölü İçme Suyu Havzası, Eskice köyü ve Çayırlar mevkisinde kaçak inşa edilmek istenen 52 yapıyı da yıktığı kaydedildi.

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